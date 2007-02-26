Політологи в УНІАН обговорять перспективи виборів Президента у парламенті (трансляція на 5 каналі)

18:02, 26 лютого 2007
Політика
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27 лютого 14-30 -  В УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться круглий стіл політологів на тему: “Можливість виборів президента парламентом”. Учасники: Андрій  Єрмолаєв (Центр соціальних досліджень “Софія”), Володимир Фесенко (Центр прикладних політичних досліджень „Пента”), директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, експерт  Ігор Жданов, директор інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан, директор політико-правових програм центру ім.. О.Разумкова Юрій Якименко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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