Політологи в УНІАН обговорять перспективи виборів Президента у парламенті (трансляція на 5 каналі)

27 лютого 14-30 - В УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться круглий стіл політологів на тему: “Можливість виборів президента парламентом”. Учасники: Андрій Єрмолаєв (Центр соціальних досліджень “Софія”), Володимир Фесенко (Центр прикладних політичних досліджень „Пента”), директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, експерт Ігор Жданов, директор інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан, директор політико-правових програм центру ім.. О.Разумкова Юрій Якименко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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