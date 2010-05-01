У Сімферополі на парад під червоними прапорами вийшло 30 тисяч людей

Першотравнева демонстрація в центрі Сімферополя зібрала до тридцяти тисяч осіб - учасників і глядачів, передає УНІАН з посиланням на дані начальника міліції громадської безпеки Криму Миколи ФЕДОРЯНА.

Жителі Криму прийшли на демонстрацію з квітами і повітряними кулями.

Ходу центральним проспектом міста відкрили активісти Комуністичної партії. Вони несли прапори радянських республік, партійні прапори і транспаранти «Захистимо своє право на російську мову!», «Вимагаємо позбавити Бандеру і Шухевича звання героїв України!», «Неофашизм не пройде!».

Прихильники Партії регіонів брали участь у демонстрації під прапорами своєї політсили. Колона «регіоналів» була найчисленнішою.

Представники партії «Союз» пройшли центром Сімферополя з прапорами і транспарантами «Ні підвищенню тарифів ЖКГ», «Відкрити пляжі - врятувати курорт», прихильники громадсько-політичного руху «Російську єдність» несли прапори організації і скандували «Росія!».

У першотравневій демонстрації також взяли участь активісти партії «Союз лівих сил», «Блоку Куніцина», Народної партії, ряду інших громадських і політичних організацій, ветерани, «афганці», студенти, вихованці спортивних шкіл.

Завершили ходу молоді люди з плакатами з абсурдними гаслами, серед яких були: «На жаль, ця фраза не пройшла цензуру», «Абир абирвалг», «Активуй вугілля», «Зате у мене красиві очі», «Забери у мене плакат».

Святкування Першотравня триває у парках і скверах Сімферополя.