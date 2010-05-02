Тимошенко поставила завдання: провести до ВР мінімум 300 нардепів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО головним завданням опозиції називає приведення до парламенту під час дострокових виборів як мінімум 300 народних депутатів.

В інтерв’ю “5у каналу” вона сказала: "Парламентські вибори мусять пройти якомога швидше, і ми всі, я маю на увазі опозиційні сили, мусимо звернутися до людей, переконати людей і привести до парламенту не 226, а 300 голосів, які нарешті нас позбавлять і ЯНУКОВИЧА достроково".

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що саме 300 голосів депутатів дадуть змогу переформатувати всю владу. "І не треба чекати президентських виборів через 5 років. Треба парламентські вибори провести так, щоб 300 голосів депутатів у парламенті були здатні поміняти все", - сказала вона.

Водночас, за її словами, треба провести парламентські вибори і привести до Верховної Ради більшість, яка “більше не буде представляти жодної людини від тих політичних сил, які сьогодні зраджують нашу державу”.

Коментуючи заяву голови ВР Володимира ЛИТВИНА, що нині немає юридичних підстав для проведення дострокових парламентських виборів, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що “юридичних підстав не було і для третього туру президентських виборів у 2004 році, як кажуть самі ж “регіонали”. “Але коли піднімаються люди, і коли їхнє слово є впевнене і тверде, тоді дійсно верхи не можуть іти проти народу. Вони зобов’язані чути людей і зобов’язані діяти так, як вони хочуть того", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні для проведення позачергових парламентських виборів свої повноваження не можуть скласти 150 депутатів, як це було 2007 року, оскільки ця норма була змінена. "Але навіть якщо гіпотетично була можливість скласти 150 мандатів, то все одно потрібен указ Президента для розпуску парламенту. А цей Президент вважає, що більшість, яка створена корупцією, насиллям, репресіями, підкупом, що вона йому підходить. І тому він не буде розпускати цей парламент", - додала вона.

При цьому, на переконання Ю.ТИМОШЕНКО, якщо своє слово скажуть люди, то В.ЯНУКОВИЧ не матиме іншого виходу, як оголосити дострокові вибори до ВР.

"Коли народ виходить на вулиці, коли народ не мириться з тим, що роблять політики, то політики перетворюються у карликів, які нічого вже не варті", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.