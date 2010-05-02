Тимошенко розказала, як відрізнити справжню опозицію від несправжньої
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Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що заради єдності опозиції не критикуватиме жодного лідера опозиційних політичних сил.
Про це вона заявила в інтерв’ю “5 каналу”.
"Зараз знову з`явилися образливі інтерв’ю, висловлювання, але я на це відповідати не буду. Я для себе взяла табу, що я проти жодного лідера опозиційної партії не скажу слова неповаги, тому ще це є боротьба проти України", - підкреслила вона.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, робота опозиційних сил має вимірюватися певними критеріями. "Якщо лідер будь-якої опозиційної партії протистоїть тому, що робить ЯНУКОВИЧ і його оточення, це дійсно є опозиційна сила. А якщо лідер опозиційної партії б`є по своїх, це найкращий лакмусовий папір, це критерій того, щоб визначитися, що це несправжня опозиція. Це опозиція, яка бореться за свої амбіції, за свої рейтинги, за свої електоральні перемоги на наступних виборах – парламентських, у місцеві ради" - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер БЮТ запевнила, що проти жодного лідера опозиційних сил від неї не почують не те що поганого слова, але будь-якого слова з неповагою.