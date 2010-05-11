У ПР готові до всього і вимагають від силовиків прореагувати

У Партії регіонів готові до будь-якого розвитку подій у вівторок, 11 травня.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Валерій Бондик в ефірі "5 каналу" у відповідь на запитання, що планує коаліція у зв`язку з акцією опозиції біля стін парламенту.

"Ми (Партія регіонів) спокійні. Ми спокійна конструктивна коаліційна сила. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми займаємося законодавчою роботою. І ми готові до будь-якого розвитку подій", - сказав "регіонал".

Коментуючи вислови депутата від БЮТ Володимира Яворівського в ефірі каналу, він заявив, що з юридичного погляду це - "заклик до безладів".

"Завдання опозиції не в тому полягає, щоб людей виводити (на акції)", - заявив Бондик.

При цьому він в ефірі усно звернувся до генпрокурора Олександра Медведька, голови СБУ Валерія Хорошковського, голови МВС Анатолія Могильова з приводу того, що "готуються акції, людей звозять з областей".

"Однак, за нашою інформацією з партійних джерел, студенти не хочуть їхати. Вибори закінчилися, студенти повинні вчитися - кого вони (опозиціонери) хочуть вивести на вулиці? Навіщо це робити?", - заявив Бондик.

"Я наполягатиму на реагуванні (правоохоронців) у порядку статті 97-мої. У мене є інформація з партійних джерел, що люди готуються до штурму знову - чи буде цей штурм, чи ні нехай спеціальними засобами профілактує міліція", - наголосив він.

"Люди підтягуються... Автобуси, може, й не будуть приїжджати - бо були повідомлення, що перевізники не погоджуються людей возити, - але під виглядом звичайних туристів, на потягах будуть прибувати, можливо, люди", - сказав "регіонал".

"І більше того, Тимошенко намагається тут намалювати плакати - там, наприклад, Донецької, Дніпропетровської області - і віддати київським студентам для того, щоб вони стояли", - заявив він.

На інформацію про те, що в деяких областях ДАІ не пускають маршрутки до Києва, Бондик завив: "А у мене є інформація, що в деяких областях, які заполітизувалися у всілякі "комітети порятунку", ДАІ навіть супроводжувала автобуси".

"Тож, якщо йдеться про безпеку руху - це функція ДАІ, але якщо йдеться про політику - тоді я звертаюся до начальників управлінь внутрішніх справ (з вимогою) знімати начальників автоінспекцій", - додав "регіонал".

"Українська правда"