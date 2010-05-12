Томенку не подобається ідея щодо обшуків нардепів у ВР

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що відповідальність депутатів перед законом забезпечить обмеження депутатської недоторканності, а не їх обшук у парламенті.

Про це він заявив у коментарі УНІАН, коментуючи ініціативу внесення до парламенту проекту постанови, яким пропонується дозволити співробітникам Держохорони і СБУ проводити огляд особистих речей народних депутатів.

М.ТОМЕНКО порадив ініціаторам цієї ідеї не думати, як здійснювати обшук, а ліквідувати депутатську недоторканність. «Відповідальність депутатів перед законом забезпечить обмеження депутатської недоторканності, а не обшук у парламенті», - підкреслив він. Віце-спікер нагадав, що кілька місяців тому парламент ухвалив рішення направити до Конституційного Суду проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб). В свою чергу, додав він, Конституційний Суд розглянув цей законопроект та надав відповідний висновок, і на даний момент проект закону знаходиться на розгляді Комітету ВР з питань правової політики. Віце-спікер наголосив, що це питання треба невідкладно розглянути на засіданні комітету і винести на розгляд Верховної Ради України. «Бо скоро будемо святкувати ледь на десятиліття того, як на всіх виборчих кампаніях всі обіцяють ліквідувати депутатську недоторканність. Таке голосування буде випробуванням і для влади, і для опозиції», - підкреслив він.

Водночас, відповідаючи на запитання стосовно того, чи не загрожує прийняття відповідного законопроекту роботі опозиції, М.ТОМЕНКО висловив переконання, що точка зору політиків не повинна змінюватися в залежності від того, чи вони працюють у владі, чи в опозиції. "А тому буду переконувати своїх колег голосувати за обмеження депутатської недоторканності так само як переконаний, що це зробить влада», - додав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (позафракційний) планує внести до ВР проект постанови, яким пропонується дозволити співробітникам Держохорони і СБУ проводити огляд особистих речей парламентаріїв «з метою недопущення пронесення у сесійну залу ВР предметів, які можуть перешкоджати нормальній роботі народних депутатів і нести загрозу їх життю та здоров’ю”.