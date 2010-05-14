Яценюк пропонує врізати гроші на Януковича, кабмін та ВР

12:14, 14 травня 2010
Політика
1686 0

Законопроекти - на сайті парламенту

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція "наша Україна – Народна самооборона") пропонує внести зміни та доповнення до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, два відповідні законопроекти народний депутат зареєстрував у Верховній Раді.

Одним з них (№6389 від 13 травня 2010 року) передбачено зменшення видатків на утримання Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, апарату центральних та місцевих органів виконавчої влади і збільшення видатків на забезпечення якісної освіти та медицини, обороноздатності країни, соціальної підтримки дітей, інвалідів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та розвитку малого підприємництва.

Іншим проектом закону (№ 6388 від 13 травня) А.ЯЦЕНЮК пропонує вилучити норми, які містять корупційну складову.

Водночас на сайті Верховної Ради поки ще оприлюднено тексти законопроектів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter