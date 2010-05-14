Яценюк пропонує врізати гроші на Януковича, кабмін та ВР

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція "наша Україна – Народна самооборона") пропонує внести зміни та доповнення до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, два відповідні законопроекти народний депутат зареєстрував у Верховній Раді.

Одним з них (№6389 від 13 травня 2010 року) передбачено зменшення видатків на утримання Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, апарату центральних та місцевих органів виконавчої влади і збільшення видатків на забезпечення якісної освіти та медицини, обороноздатності країни, соціальної підтримки дітей, інвалідів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та розвитку малого підприємництва.

Іншим проектом закону (№ 6388 від 13 травня) А.ЯЦЕНЮК пропонує вилучити норми, які містять корупційну складову.

Водночас на сайті Верховної Ради поки ще оприлюднено тексти законопроектів.