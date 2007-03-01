У Києві з хабарем $29,5 тис. затримали голову сільради
16:49, 01 березня 2007Політика
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Порушено кримінальну справу
В Києві при отриманні майже 30 тис. дол. хабара затримано голову однієї з селищних рад області
Співробітники органів внутрішніх справ в Києві затримали біля станції метро «Лісова» під час отримання 29,5 тис. дол. хабара голову однієї з селищних рад Київської області.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, голова сільради вимагав та отримав гроші за сприяння в наданні земельної ділянки.
За фактом незаконного отримання грошей органами прокуратури столиці порушено кримінальну справу.
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