Медведєв пояснив спокійну реакцію Європи на харківський пакт

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ переконаний, що присутність російської військово-морської бази в Криму - це гарантія збереження європейської системи безпеки.

Про це він заявив в інтерв`ю українським телеканалам у неділю.

"Збереження присутності нашої військово-морської бази - це як мінімум збереження того розкладу, який утворився досить давно, і це гарантія від бажання що-небудь переділити у сфері європейської безпеки", - зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.

"Причому я в даному випадку вже маю на увазі ефект не тільки для України й РФ, а я кажу про всю Європу", - підкреслив російський президент.

"Саме тому, на мій погляд, на нашу угоду з Україною про продовження терміну перебування чорноморської військово-морської бази в Севастополі була абсолютно спокійна реакція в Європі і в НАТО. Це мудро", - вважає російський лідер.

Він вважає, що "європейська безпека в поточній моделі її існування - не ідеальна, і події останніх років з усією очевидністю це доводять".

"Для цього, по-перше, потрібно створити правильну договірну рамку типу тієї, що була запропонована мною. Я не претендую на винятковість, можна щось інше придумати, але щось робити треба, - переконаний Д.МЕДВЕДЄВ.

"Я маю на увазі новий Договір про європейську безпеку, який, по суті, продовжив би справу, якою займалися у 75-му році в Хельсінкі, готуючи акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі", - пояснив він.

За словами президента РФ, "навіть при наявності цілої низки військових блоків безпека недосяжна в повному обсязі".

"Збереження тієї конфігурації, яка в Європі існує, є певною запорукою її стабільності. Адже як тільки виникає вакуум, виникає спокуса цей вакуум чимось заповнити. Це відбувалося в історії Європи неодноразово", - нагадав Д.МЕДВЕДЄВ.