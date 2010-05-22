Королевська: антиалкогольні кампанії зазвичай захлинаються від самогону

Боротьба з алкоголізмом є соціальною проблемою, і вирішувати її необхідно комплексно.

Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

За її словами, підвищення акцизів на алкогольну продукцію, прийняте парламентом, не вирішить проблему алкоголізму в країні, оскільки вона має соціальний характер.

«Прикриваючись гаслами антиалкогольної кампанії, уряд підвищує акцизи на горілку, вино і пиво, виймаючи додаткові гроші з кишені наших громадян. Але в нашій країні антиалкогольні кампанії зазвичай захлинаються від самогону», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, в Україні необхідна комплексна програма боротьби з алкоголізмом і суворе дотримання вже ухвалених законів.

«Відповідно до соціологічних опитувань, більш як 50% населення підтримує боротьбу з алкоголізмом, але її потрібно проводити цивілізованими методами, а не шляхом підняття цін на горілку. Потрібні економічні стимули й соціальні реформи, а не просто підвищення податків», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)».

Законом підвищується акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг.

Крім того, цим законом скасовано ПДВ при імпорті природного газу.

Також законом підвищено акцизні ставки на тютюн і спиртні напої. Крім того, підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв. Зокрема, передбачається, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр і підземних вод – 25 грн. 20 коп.