Ключковському сподобалася ідея Стретовича

Народний депутат з фракції «Наша Україна» Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що ідею щодо створення Конституційної Асамблеї буде важко реалізувати на практиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві, коментуючи пропозицію голови Християнсько-Демократичний Союзу Володимира СТРЕТОВИЧА про створення Конституційної асамблеї для внесення змін чи ухвалення нової конституції України.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав, що створення Конституційної асамблеї – це лише один з варіантів внесення змін до Конституції або прийняття нової, і, таким чином, розв’язання тієї конфліктної ситуації, що склалася в українській політиці.

Водночас депутат висловив сумнів, що ідею Конституційної асамблеї можна практично реалізувати. Зокрема, за його словами, під час формування такої асамблеї постане проблема виборів до цього органу: хто і на яких підставах має обратися.

«Я не бачу можливості оголосити і провести вибори до Конституційної асамблеї на даний момент», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.