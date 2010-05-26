Табачнику до «дешевого клоуна» додали «директора ЖЕКу»

Новий курс світової літератури в українських школах довго не протримається, як і Дмитро ТАБАЧНИК на посаді міністра освіти та науки України. Про це заявив народний депутат України від БЮТ, голова Комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, коментуючи заяву Д.ТАБАЧНИКА про намір впровадити у школах курс світової літератури, три чверті якого складатиме російська література.

Про це йдеться в коментарі В.ЯВОРІВСЬКОГО, переданому УНІАН.

"Це ідея не міністра освіти, а керуючого будинками, директора ЖЕКу. Ну не можна так збіднювати світову літературу, зводячи її виключно до російської, бо так хочеться пану ТАБАЧНИКУ, - заявляє В.ЯВОРІВСЬКИЙ. - Світова література є світова література - американська, турецька. В школі потрібно дітям було дати панораму світової літератури, а не зводити все до російського...”

“Нічого особливого в російській літературі зараз немає. Я не кажу, що вона бідна, але зводити все до літератури нерозумно", - зазначив голова Комітету ВР України з питань культури та духовності.

Депутат також переконаний, що Д.ТАБАЧНИКА необхідно якомога швидше відправити у відставку.

"Чим швидше піде він, тим краще Україні. А він сам не піде. Тому треба, щоб студенти поновили свої студентські страйки. Я нікого не підбурюю, але це - конституційне право", - підкреслив депутат.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ також переконаний, що політика русифікації припиниться, як тільки діюча влада піде разом з Д.ТАБАЧНИКОМ. На його думку, діюча влада “абсолютно виражена як антиукраїнська, але зводити все до російської літератури нерозумно".

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти і науки Д.ТАБАЧНИК заявив, що шкільний курс зарубіжної літератури буде перейменований на світову літературу. "Хочу відійти від терміну "зарубіжна література" і повернутися до терміну "світова література", де російська література займатиме найбільший обсяг - три чверті навчального процесу", - сказав Д.ТАБАЧНИК, зауваживши, що “...повернення російської літератури мовою оригіналу - першочергове завдання міністерства".