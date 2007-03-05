Росії не варто турбуватися про зближення України та ЄС

Заступник міністра закордонних справ України Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ та комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР не бачать причин для того, щоб нова посилена угода між Україною та ЄС викликала стурбованість у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні перед початком робочого сніданку в Брюсселі.

“Я не думаю, що Росія буде стурбована новою посиленою угодою між Україною та ЄС. Це угода між нами, яка робить нас ближчими до Європи, і яка дає нам можливість бути кращими сусідами”, - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

“Ми працюємо не проти Росії”, - додав він.

У свою чергу комісар ЄС наголосила, що не бачить проблем, оскільки всі три країни є сусідами.

“Для мене зрозуміло, що Україна і Росія, і ЄС - ми всі сусіди. І це дуже важливо для всіх нас мати гарні відносини між нами всіма”, - сказала комісар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочалися переговори між Україною та ЄС щодо нової посиленої угоди.

Водночас голова Представництва Європейської комісії в Україні Ієн БОУГ прогнозує, що переговори з укладення нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом триватимуть більше року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Звичайно, це буде тривати більше року. Наскільки більше року, я не хочу зараз гадати», - сказав І.БОУГ.

За його словами, це буде тривалий процес, який має на меті досягнення справді матеріальної угоди, яка визначить відносини України і ЄС на належних засадах на досить тривалий час.

Він зазначив, що під час сьогоднішнього засідання в Брюсселі Україна і ЄС мають визначити, чого вони хочуть досягти цією угодою.

Як підкреслив І.БОУГ, Європейський Союз хочу укласти таку угоду, яка посилить співробітництво України і ЄС, зокрема інтеграцію України у внутрішній ЄС.

Він також додав, що переговори триватимуть стільки часу, скільки треба, щоб охопити велику кількість заходів.