Для Європи Янукович стає дедалі більше схожим на Лукашенка?

Прес-служби не підтвердили зустрічі Януковича та Лукашенка сьогодні в Батурині. На думку деяких експертів, методи правління та пріоритети обох лідерів стають дедалі подібнішими.

Попри те, що повідомлення про зустріч в Батурині Олександра Лукашенка та Віктора Януковича не підтверджували прес-служби голів обох держав, міліція попередила про обмеження руху транспорту автошляхами Чернігівської області у п`ятницю «у зв`язку з проїздом особи під охороною».

Політолог Олександр Палій не виключає, що на своїй майбутній зустрічі, яка очікується найближчим часом, президенти обговорюватимуть «спільну позицію щодо транзитної політики в діалозі з Росією». Він нагадав, що Білорусь уже отримала дозвіл Києва й успішно випробувала транспортування залізницею до нафтопереробних заводів венесуельської нафти через українську територію.

Крім цього, Палій зазначив зближення методів правління обох президентів: «Не за горами той час, коли на українське та білоруське керівництво будуть дивитися в Європі однаково», - сказав експерт. На його думку, саме в цьому напрямку рухається нова українська влада, коли обмежує свободу слова та бере під контроль цілу судову систему.

Німецька хвиля