Тимошенко поїхала в Суми

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, 28 травня, перебуває з робочим візитом у Сумській області.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, програмою візиту передбачено її зустріч з активом БЮТ і ВО "Батьківщина" у Сумській області. Також запланована участь Ю.ТИМОШЕНКО у засіданні круглого столу з представниками Комітету захисту України у Сумській області - представниками партій та громадських організацій.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО дасть прес-конференцію для представників регіональних засобів масової інформації.