Україна відмовляється від запрошення Медведєва
Грищенко озвучив позицію щодо ОДКБ
Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО вважає за неможливе вступ України до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це він сказав в інтерв`ю газеті "2000".
К.ГРИЩЕНКО зазначив, що ОДКБ не чекає приєднання України до організації.
"Їхніх (запрошень) немає і не може бути, адже в нас досить чітка позаблокова позиція", - сказав міністр.
Небажання України вступати в ОДКБ міністр пояснив також географічними причинами. "ОДКБ - це дуже далеко від нас, центр цього утворення знаходиться десь на півдні, в Центральній Азії", - нагадав він.
При цьому К.ГРИЩЕНКО запевнив, що в тривалій перспективі Україна залишиться позаблоковою державою і не намагатиметься вступити також у НАТО.
"Що за горизонтом - ніхто сказати не може, але горизонт для нас у цій сфері досить віддалений - це багато й багатьох років", - сказав він.
На думку глави МЗС, зняття з порядку денного питання про вступ України в НАТО зняло напругу в регіоні, що створювала загрозу для національної безпеки.
Як повідомляв УНІАН, 27 травня ц.р. К.ГРИЩЕНКО також заявив, що ідея про вступ України в НАТО погіршує ситуацію у сфері безпеки в регіоні.
Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ запросив Україну до участі в ОДКБ під час свого візиту до Києва 17-18 травня.
ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Росія, Таджикистан.