Україна відмовляється від запрошення Медведєва

Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО вважає за неможливе вступ України до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це він сказав в інтерв`ю газеті "2000".

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що ОДКБ не чекає приєднання України до організації.

"Їхніх (запрошень) немає і не може бути, адже в нас досить чітка позаблокова позиція", - сказав міністр.

Небажання України вступати в ОДКБ міністр пояснив також географічними причинами. "ОДКБ - це дуже далеко від нас, центр цього утворення знаходиться десь на півдні, в Центральній Азії", - нагадав він.

При цьому К.ГРИЩЕНКО запевнив, що в тривалій перспективі Україна залишиться позаблоковою державою і не намагатиметься вступити також у НАТО.

"Що за горизонтом - ніхто сказати не може, але горизонт для нас у цій сфері досить віддалений - це багато й багатьох років", - сказав він.

На думку глави МЗС, зняття з порядку денного питання про вступ України в НАТО зняло напругу в регіоні, що створювала загрозу для національної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня ц.р. К.ГРИЩЕНКО також заявив, що ідея про вступ України в НАТО погіршує ситуацію у сфері безпеки в регіоні.

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ запросив Україну до участі в ОДКБ під час свого візиту до Києва 17-18 травня.

ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Росія, Таджикистан.