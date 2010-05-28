Табачник забере з підручників "брєдятіну" про Голодомор

Міністр освіти Дмитро Табачник обіцяє прописати в навчальній програмі, що Голодомор - це не геноцид українського народу.

Про це він заявив на гарячій лінії в "Комсомольській правді в Україні".

"Наше міністерство зараз працює над найскладнішим питанням - це визначення стандартів освіти, тому що брєдятіна з гіперболізацією тільки однієї форми оцінювання - це не реформа, а обман учнів і суспільства", - заявив міністр.

"Якщо говорити про суб`єктивність, то вчитель зобов`язаний виконувати навчальну програму, але в ній потрібно чітко прописати, що Голодомор 1933 року - це загальна трагедія народів України, Росії, Бєларусі, Казахстану, і вказати, скільки людей померло від цього лиха в кожній з республік", - упевнений Табачник.

"При цьому, написавши правду, що найвищі втрати сільського населення, понад 41 відсоток, були в Саратовській області. Тоді вчитель не зможе промивати голови школярам у відповідності зі своїми суб`єктивними поглядами", - додав він.

Табачник також запевнив, що "ніколи ні в Росії, ні в Україні не говорили про спільний підручник для шкіл".

"Ми обговорювали з нашими вченими спільний навчальний посібник для вчителів, у якому буде представлена точка зору істориків з Академій наук Росії й України. Щоб учитель міг ознайомитися з фактами, документами, що аргументують або захищають позицію тієї чи іншої сторони", - заявив він.

Українська правда