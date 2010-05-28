Європа ще думає, кого першого пустити без віз - Росію чи Україну

У Європейському Союзі поки немає позиції щодо того, хто раніше має отримати безвізовий режим: Росія чи країни “Східного партнерства”.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело у Єврокомісії.

“На сьогодні частина країн-членів ЄС вважають, що спочатку безвізовий режим має бути наданий країнам “Східного партнерства”, інша частина – Росії”, - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, за словами представника Єврокомісії, механізм співпраці у сфері лібералізації візового режиму з країнами-учасницями “Східного партнерства” та Росією буде різним. Так, з Росією передбачається розробка конкретних технічних кроків, які мають бути здійснені обома сторонами для підписання угоди про уникнення видачі короткотермінових віз, тоді як для країн-учасниць “Східного партнерства” передбачена розробка Планів дій, від виконання яких залежатиме рішення ЄС про надання безвізового режиму.

Представник Єврокомісії зауважив, що серед країн-учасниць “Східного партнерства” найдалі просунулася у переговорах з лібералізації візового режиму Україна, а слідом за нею – Молдова та Грузія.

Водночас, співрозмовник агентства уточнив, що переговори з Росією і країнами “Східного партнерства” не будуть пов’язані.

Він також сказав, що на сьогодні у ЄС є розуміння необхідності під час переговорів з Росією щодо лібералізації візового режиму вирішити проблеми жителів таких регіонів, як Абхазія та Південна Осетія, які переважно мають російські паспорти.

“Дійсно, це – проблема, і вона може бути піднята як представниками Грузії, так і Молдови. Ми визнаємо наявність цієї проблеми, однак, яким чином вона може бути вирішена, поки що мені важко сказати”, - зазначив представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, питання лібералізації візового режиму між ЄС і Росією буде обговорено на саміті ЄС-Росія у Ростові-на-Дону 31 травня.

Ініціатива “Східне партнерство” була започаткована в травні 2009 року і передбачає посилене співробітництво ЄС з 6-ма країнами-сусідами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.

Одна з цілей ініціативи – запровадження безвізового режиму для громадян країн-сусідів.