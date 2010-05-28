Тимошенко перереєструє всіх депутатів від БЮТ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО ініціює процедуру перереєстрації народних депутатів і депутатів місцевих рад від БЮТ з метою висловлення ними готовності чесно і професійно працювати на благо України.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Сумах, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми запропонували таку процедуру перереєстрації. Перереєстрація - це коли депутати і Верховної Ради, і там, де треба, місцевих рад, просто заново пишуть заяву про вступ до фракції, причому викладаючи, що вони готові працювати для України, в тому числі в опозиції", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Хто нездатний перереєструватися і піти працювати в опозиційну фракцію, той залишається за межами фракції", - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в її команді залишаться тільки ті люди, які здатні служити Україні і є професіоналами своєї справи. "У команді залишаться тільки люди, які на першому місті мають принципи служіння Україні, а на другому місці мають професіоналізм", - сказала вона.

"Я вважаю, що таке очищення для команди, яка, власне, і живе вірою в принципи, Україну і справедливість, я думаю, є дуже важливою", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.