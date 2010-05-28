Експерт назвав головну проблему опозиції

Поява нових облич, оновлення повинне торкнутися як партії влади, так і опозиції. В іншому разі зміцняться альтернативні проекти. З таким прогнозом виступив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК, коментуючи інформацію про можливі кадрові чистки в партіях опозиції.

Про це УНІАН повідомили у Центрі досліджень проблем громадянського суспільства.

За словами В.КУЛИКА, «виборець втомився від деструктивної політичної дискусії і хоче побачити оновлення еліт. У випадку, якщо партія влади і опозиція не продемонструють такого оновлення - посилюватимуться протестні настрої суспільства і спостерігатиметься перетікання виборця від традиційних партій до альтернативних проектів. Це означає, що і ПР і БЮТ повинні висунути на перший план нових, здатних до пошуку компромісу представників». При цьому, вважає експерт, «особистий професійний рівень і персональна харизма повинні превалювати над деструктивним початком». На думку В.КУЛИКА, такими політиками можуть бути такі економісти-професіонали, як Ірина АКІМОВА, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Сергій СОБОЛЄВ й ін.

На думку В.КУЛИКА, неготовність до конструктивної дискусії є головною проблемою для опозиційних фракцій. «Мені складно зрозуміти, чому БЮТ ніяк не може відійти від «майданної» риторики. Їм зараз необхідно не деструктивом займатися, а демонструвати свій високий потенціал, стимулюючи таких, як КОРОЛЕВСЬКА, ШЕВЧЕНКО, НЕМИРЯ до професійної дискусії зі своїми опонентами з партії влади. Лише в такому протистоянні опозиція може розраховувати на повернення собі стратегічної ініціативи в політичній комунікації», - сказав експерт.

«Якщо вони так і не зможуть вийти на цей рівень, то варто чекати чергового посилення т.з. альтернативних політичних проектів. Може, це і буде кращим виходом для українського політикуму», - сказав В.КУЛИК.