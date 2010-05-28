Газпром і Нафтогаз таки збираються об'єднатися - перший крок обговорили

Спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу» на першому етапі може бути створено на паритетних засадах.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками сьогоднішньої робочої зустрічі в Москві голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА.

Повідомляється, що на зустрічі обговорювалися питання, пов`язані з опрацьовуванням пропозиції про об`єднання ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Сторони погодилися, що цей процес може бути поетапним.

«Першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних засадах - 50 на 50. Зараз необхідно визначитися з переліком активів, які б могли бути внесені в спільне підприємство кожною зі сторін», - сказав за підсумками зустрічі О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2010 року в Сочі голова Уряду РФ Володимир ПУТІН висловив пропозицію про об`єднання ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».