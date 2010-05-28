Тігіпко пропонує ще одну версію змін до закону про держзакупівлі

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що розглядати нову редакцію Закону України «Про здійснення державних закупівель», запропоновану Міністерством економіки України, є недоречним. У зв’язку з цим на розгляд Верховної Ради України будуть внесені пропозиції до закону, які погоджені з міжнародними установами і враховують зауваження Президента України.

Як повідомив УНІАН Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні після засідання урядового комітету з питань економічної політики.

Він відзначив, що прийняття Закону України "Про здійснення державних закупівель" з урахуванням європейської практики, що надзвичайно необхідне для України, є водночас однією з принципових вимог Світового банку та Європейської комісії щодо продовження програми фінансової співпраці з нашою країною.

С.ТІГІПКО нагадав, що Президент України заветував Закон України «Про здійснення державних закупівель». Для доопрацювання закону було залучено вітчизняних та іноземних експертів, які підготували відповідні пропозиції до нього згідно з загальновизнаними європейськими стандартами. Над удосконаленням закону працювали провідні фахівці Світового банку та Європейської комісії, місії експертів програми SIGMA, Проекту ЄС «Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель в Україні з стандартами ЄС».

«Проведення реформ неможливе без чіткого і зрозумілого законодавства, яке відповідає як вітчизняним вимогам, так і міжнародним стандартам. Процеси держзакупівель мають бути прозорими та відкритими. І, головне, Закон про держзакупівлі повинен унеможливити будь-які корупційні прояви з боку чиновників», - підкреслив С.ТІГІПКО.