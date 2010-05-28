Янукович контролюватиме розслідування загибелі студента у міліції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ глибоко стурбований смертю студента Педагогічного коледжу ім. Макаренка Ігоря Індила, яка сталася у черговій частині районного управління внутрішніх справ Шевченківського району Києва, і взяв розслідування обставин загибелі юнака під особистий контроль.

Про це УНІАН заявила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

«Президент взяв справу під особистий контроль», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також повідомила, що глава держави доручив міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ негайно з’ясувати всі обставини загибелі молодої людини і притягнути винних у цій смерті осіб до суворої відповідальності.

За її словами, відразу після доручення Президента України міністр внутрішніх справ відсторонив від виконання службових обов’язків начальника РУВС Шевченківського району Києва Петра МИРОШНИЧЕНКА, його заступника Ігоря ДРАТЕЯ, оперативного чергового Олександра МЕЛЬНИКА і дільничного інспектора Сергія ПРИХОДЬКА.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що у свідоцтві про смерть І.Індила зазначено, що вона настала «внаслідок перелому кісток черепа, крововиливу під оболонку і тканини головного мозку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, де загинув студент І.Індило.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за результатами перевірки, що стосувалася причин та обставин смерті студента в цьому райупралінні міліції.

Довідка УНІАН. 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента в районний відділ міліції Шевченківського району, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

На сайті телеканалу наголошується, що “розтин провели ще до того, як батьки дізналися про загибель сина, в морзі тіло навіть не дали оглянути. Висновок медексперта відрізняється від офіційної версії”. "Ми весь час їхали з тією версією, що він захлинувся, але коли ми приїхали в морг, нам видали довідку від лікаря на свідоцтво про смерть. І там було написано: крововилив під оболонку в тканини головного мозку, перелом кісток черепа, пошкодження в результаті контакту з тупим предметом", - повідомила мати студента Людмила ІНДИЛО.

Директор коледжу імені Макаренка Ольга ЩЕРБАК розповіла, що півтора роки тому, на прохання начальника Шевченківського райвідділу, дільничного дійсно підселили в гуртожиток до студентів для їх захисту.

Того вечора, розповідають студенти, до Ігоря приїхав шкільний друг, вони трохи випили, в переддень свята, і студент вирішив провести товариша. На веранді хлопці зустріли дільничного, який повертався додому. Зав`язалася перепалка, і міліціонер запропонував проїхати в райвідділ. Хлопець погодився.

"Він (Ігор) виходив з гуртожитку сам. Першим вийшов дільничний і сів (в автомобіль), потім зайшов Ігор і сів на заднє сидіння. Це останній раз, коли я бачила Ігоря живим. Це було 8 годин вечора", - повідомила сусідка по гуртожитку Наталія.

Коли о 21.30 дільничний повернувся в гуртожиток, вже викладачі почали просити міліціонера відпустити хлопця. “Дільничний відмовився, тому що, за його словами, Ігор буянив у відділі. Відпустити його могли тільки через три доби”, - йдеться в повідомленні.

Також телеканалу “вдалося дізнатися, що трагічної ночі сюди 4 рази викликали «швидку», але забрати хлопця медики відмовилися”.

Крім того, студенти розповіли ТСН, що “міліція тисне на студентів, аби підлітки заявили, нібито була бійка, і Ігор сідав до міліційної машини вже побитий з проломленою головою”.

В свою чергу у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві УНІАН повідомили, що студента було доставлено до Шевченківського райуправління міліції, де він загинув, за нібито грубе порушення громадського порядку. За даними ГУ МВС України в Києві, студент загинув через те, що впав, перебуваючи у нетверезому стані. За інформацією ЦГЗ, «під час перебування в міліції студентові стало зле, і він кілька разів упав, через що одержав черепно-мозкову травму».

У міліції наголошують, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив».

При цьому в ЦГЗ спростовують інформацію про те, що смерть наступила в результаті дій співробітників міліції. За інформацією правоохоронців, «швидку» студентові викликали у зв`язку з тим, що він одержав травму через перебування в алкогольному сп’янінні, проте «швидка» відмовилася госпіталізувати його.