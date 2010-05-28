«Вербуванням» ректора Католицького університету займеться СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ ретельно перевірити факти, які наводить у своїй публічній заяві ректор Українського католицького університету у Львові Борис ГУДЗЯК.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

«Глава держави закликає з усією відповідальністю поставитися до всіх питань, що пов’язані з дотриманням прав людини, демократичних принципів та стандартів», - заявила вона.

«В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що всі без винятку правоохоронні органи повинні служити справі зміцнення законності в країні, сприяння правопорядку і недопущення будь-якого тиску на права і свободи людини», – додала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, ректор Українського католицького університету у Львові Б.ГУДЗЯК заявив про спроби працівників СБУ «схилити його до співпраці».

У своєму зверненні він розповідає про зустріч з працівником СБУ, який повідомив, що адміністрація університету повинна інформувати студентів про відповідальність за протиправну діяльність під час акцій протесту. Ректор зазначив, що йому запропонували підписати відповідного листа про те, що адміністрацію попередили про відповідальність. Такий «лист» Б.ГУДЗЯК розцінює як згоду на співпрацю, або простіше – «вербування».

Ректор також заявив, що у вищу освіту повертаються страх і пристосування, а на УКУ в наступні місяці можуть чинити тиск. На його переконання, такі дії спецслужб мають на меті обмежити громадянську свободу, демократію і людську гідність.

У свою чергу, речник СБУ Марина ОСТАПЕНКО підтвердила факт зустрічі працівника СБУ з ректором католицького університету. За її словами, зустріч відбувалася у рамках чинного законодавства з метою попередження порушення закону.