В Одесі відновив діяльність «Український клуб», що функціонував тут до 1918 року.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 представників української громади міста провели у престижному Центрі актуального мистецтва збори, на яких відновили заради «задоволення своїх національно-духовних потреб» діяльність «Українського клубу Одеси».

Як заявив один з ініціаторів «Українського клубу» Андрій ЮСОВ, упродовж першої половини ХХ століття «українська громада надзвичайно постраждала від тоталітарних режимів», втративши кращих представників. За його словами, складний період переживає українство Одеси й зараз, що спонукало найбільш активних одеситів, як і в 1910 році, до консолідації зусиль заради реалізації актуальних завдань для громади й суспільства.

Окрім начальника міськуправління молодіжної політики А.ЮСОВА, серед ініціаторів клубу - викладач історичного факультету Одеського університету ім. Мечникова Володимир ПІВТОРАК, директор регіональних програм Інституту національних інтересів Сергій САЛЬНІКОВ, депутат Одеської міськради Наталія ЧАЙЧУК, керівник креативного бюро "Жабка" Зоя КАЗАНЖІ, екс-гендиректор Одеського театру опери та балету режисер Сергій ПРОСКУРНЯ та інші.

«Український клуб» відроджується, і я хочу привітати всіх, хто до цього причетний, прагнучи долучитися до активізації української громади в культурному і суспільно-політичному житті Одеси», - звернувся до однодумців А.ЮСОВ.

За його словами, членство в «Українському клубі» може набути будь-хто з одеситів – громадян України, незалежно від національної приналежності, кому близькі ідеали українства.

На звершення корисних для громади діянь учасників церемонії благословили єпископ ЯКІВ, священик УГКЦ отець ІГОР, а також привітали представники єврейської та вірменської громад Одеси, директор політичних програм Центру прикладних досліджень «Пента» Ігор ПОПОВ, голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Леонід КОЗАЧЕНКО, письменниця Оксана ЗАБУЖКО.

«Місія клубу є дуже важливою нинішніх умовах, - зазначив, зокрема, голова ради Інституту національних інтересів Юрій РАДУХІН, - оскільки національна самосвідомість суспільства може врятувати українську державність і суверенітет, захистити Україну від бажаючих її розшматувати та продати в роздріб… Життя вимагає від нас гуртування навколо захисту національної спадщини та інтересів України».

На відкритті клубу експонувалися документальні матеріали «Українська Одеса ХХ століття».