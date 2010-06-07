У Партії регіонів розпереживалися через пасивність Тимошенко

Народний депутат від Партії регіонів Артем ЩЕРБАНЬ висловлює стурбованість пасивністю опозиції.

У коментарі УНІАН він сказав: «Сто днів є сакральною датою не лише для влади, але й для опозиції, проте, над відміну від команди Віктора ЯНУКОВИЧА, команда Юлії ТИМОШЕНКО не має чим похвалитися».

За словами депутата, президентська команда за три місяці не лише повністю вибудувала нову за кадровим складом владну вертикаль, а ще й оприлюднила програму реформ, чітко окресливши пріоритети розвитку країни.

“Тоді як провідна, щонайменше за галасом, сила опозиції проявила себе хіба що активністю з приводу закріплення за своєю лідеркою статусу “першої серед других на селі” та вандалізмом у Верховній Раді”, - зауважив А.ЩЕРБАНЬ.

Він вважає, що у разі продовження такої тенденції можна буде говорити “про повну деморалізацію та ідейне банкрутство опозиції на чолі з Юлією Володиміровною”.

Водночас, А.ЩЕРБАНЬ зауважив, що його це не тішить. «Бо за демократичними канонами у повну силу влада входить тоді, коли має за собою не менш сильну опозицію. Це надає владі додатковий стимул до самовдосконалення та саморозвитку», - сказав депутат.

«Поки що ж скидається на те, що опозиція не спроможна не лише на конструктивну співучасть у державотворенні, а й має великі проблеми зі сприйняттям об’єктивної реальності. Але це вже не питання реальної політики», - підкреслив А.ЩЕРБАНЬ.