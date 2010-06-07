НКЗУ презентував "Чорну книгу діянь режиму Януковича"

Члени Народного комітету захисту України презентували проект “Чорна книга” діянь режиму Януковича”.

Як розповів на прес-конференції в УНІАН з нагоди презентації член Народного комітету захисту України Михайло РАТУШНИЙ, планується, що ця книга міститиме усі дії нової влади і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, які будуть спрямовані на деукраїнізацію нашої держави.

Члени НКЗУ продемонстрували журналістам том чорного кольору під назвою “В.Ф.Янукович: 100 днів ганьби і зрад”. Вони показали, що перші його сторінки вже заповнені. Як розповів М.РАТУШНИЙ, до книги занесені усі факти антиукраїнських дій нової влади, деякі з них він зачитав, починаючи від дня інавгурації новообраного Президента В.ЯНУКОВИЧА. Член НКЗУ висловив переконання, що це видання не стане багатотомним, оскільки “нова влада складе свої повноваження значно раніше, ніж сподіваються на Банковій”.

Інший член НКЗУ Володимир ЦИБУЛЬКО розповів, що паперовий екземпляр книги є символічним і слугує для наочної демонстрації. За його словами, основною частину проекту є електронний ресурс http://www.blackbook.com.ua/. Він зазначив, що на цьому сайті НКЗУ почав фіксувати усі дії влади, які йдуть врозріз з українськими інтересами.

“Нашою метою є не дати владі приховати свої злі наміри і вчинки”, - сказав В.ЦИБУЛЬКО. Він зазначив, що метою проекту є створення цілісної картини дій влади, “тут буде щоденна хроніка здачі України”.

В.ЦИБУЛЬКО розповів, що презентований ресурс є відкритим для кожного українця. Зокрема, кожен охочий зможе на цій електронній сторінці викласти інформацію про неправомірні дії влади в його місті, селищі чи селі. В.ЦИБУЛЬКО сказав, що таким чином НКЗУ хоче зібрати максимум інформації про дії влади в кожному регіоні по кожному напрямку. Він пояснив, що кожне таке повідомлення буде перевірене, і якщо воно відповідає дійсності, то стосовно кожного такого факту комітет буде вдаватися до певних дій. В.ЦИБУЛЬКО пояснив, що методами такої протидії владі можуть бути запити народних депутатів або реакція безпосередньо депутатів місцевих рад.

“Головне для нас – припинити говорити, а почати діяти. Діяти жорстко, аби не дати владі сісти на шию власному народу”, – підкреслив він.