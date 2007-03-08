Ющенко сподівається, що шанс на взаєморозуміння з Європою ще є

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна та Європейський Союз мають великий шанс досягнути взаєморозуміння щодо майбутнього розвитку відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

За словами Президента України, сьогодні не треба проявляти зайвих емоцій з приводу майбутньої угоди та переговорів про неї. «Потрібно через рік-півтора зафіксувати наші цілі (в угоді – УНІАН)», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що двосторонні відносини між Україною і ЄС будуть позитивними. «Нам навіть треба не дискутувати по назві, а по змістовній частині угоди, і в цьому у нас є великий шанс досягнути взаєморозуміння», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня у Брюсселі офіційно розпочалися переговори між Україною та ЄС щодо нової посиленої угоди, яка має замінити чинну зараз угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується на початку 2008 року. Сторони домовилися про структуру переговорного процесу, графік, основні змістовні частини нової угоди та її цілі.

7 березня в Польщі Президент України В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що вже на саміті «Україна – ЄС» у жовтні 2007 року буде підписано нову посилену угоду між Україною та Євросоюзом.