Тимошенко натякає: Стокгольмський арбітраж втягнули у махінації в Україні

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає абсурдним рішення Стокгольмського арбітражу щодо повернення 11 млрд. куб. м. природного газу компанії “РосУкрЕнерго”.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер БЮТ заявила сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

"Я можу сказати, що коли діючий міністр уряду ЯНУКОВИЧА БОЙКО і, по суті, тіньовий, такий "сірий" прем’єр-міністр уряду пан ФІРТАШ сьогодні у своєму позові, по суті, воюють проти держави Україна, це є абсурдне явище, коли вони у держави забирають, а не примножують державні статки і державні можливості", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, новий український уряд фактично навіть не намагався належним чином захистити інтереси держави. "Ці люди – ФІРТАШ і БОЙКО – у суді відмовилися якісно захищати інтереси держави Україна, і вони відкликали всіх адвокатів, які там були, всі юридичні служби, які представляли там юристів-міжнародників, яких наймав наш уряд, вони повністю звели нанівець весь захист, не представили і відкликали всі аргументи, які були на користь країни. І тим самим вчора вони обманним шляхом, по суті, добилися повернення собі 11 мільярдів кубічних метрів газу", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що її уряд повернув 11 мільярдів кубометрів газу, які за низькими цінами було отримано у попередні роки від країн Середньої Азії. "Загально обраховується вартість цього газу 5,4 мільярди доларів. Це те, що обраховують експерти. І ми, крім того, розрахувалися за цей газ з Російською Федерацією", - підкреслила вона.

"Зрозуміло, що цей газ втратило найбільше оточення ЯНУКОВИЧА. Це пан БОЙКО, який був разом з паном ФІРТАШЕМ засновником "РосУкрЕнерго", і цей пан БОЙКО сьогодні очолює Міністерство палива та енергетики. І, по суті, вони з паном ФІРТАШЕМ сформували керівництво НАК "Нафтогаз", і саме скориставшись сьогодні владою, вони цей важкий спір у Стокгольмі започаткували проти держави Україна, щоб забрати у України всі 11 мільярдів кубічних метрів газу, позбавивши країну свого недоторканого резерву природного газу в газових сховищах України", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО не сумнівається в тому, що весь процес відбувся "під освяченням" Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Вона розцінює цю оборудку "як найцинічнішу, коли нова влада перше, що робить – забирає у України її державні ресурси, забирає її можливості".

Ю.ТИМОШЕНКО висловила упевненість у тому, що з часом це вплине на ціну на газ для населення України. "Я думаю, що після виборів до місцевих органів влади точно Партія регіонів буде збільшувати ціни на газ для людей саме для того, щоб повернути 5,4 мільярди доларів з державної казни, з державного бюджету, з державних можливостей", - пояснила вона.

Лідер БЮТ повідомила, що "ці 5,4 мільярдів доларів, які сьогодні на користь корупції забрала нова влада, вони будуть розподілені між колишніми і сьогоднішніми керівниками держави, між всіма, хто був учасником цієї корупційної оборудки".

У першу чергу, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, користь від цього та "серйозні корупційні доходи" отримає Президент В.ЯНУКОВИЧ. "Це відомо в НАК "Нафтогазі", це відомо в усіх колах, які займалися і займаються питанням забезпечення України газом", - підсумувала вона.