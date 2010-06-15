Хорошковський розповів журналістам, як унеможливити цензуру

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що влада і журналісти мають виробити кодекс поведінки, який би унеможливив прояви цензури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав під час зустрічі з журналістами - представниками руху «Стоп цензурі!».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ також запропонував журналістам визначити зони відповідальності влади. На його думку, перша зона – це інформаційна політика держави як така, зокрема доступ до інформації. Друга зона – це захист журналістів – захист їх життя, захист, якщо є загроза у перешкоджанні журналістській діяльності.

У свою чергу журналісти говорили про те, що на сьогодні у країні спостерігаються системні спроби втручання влади в інформаційну політику видань.

Так, шеф-редактор видання «Телекритика» Наталія ЛІГАЧОВА відзначила, що на провідних телеканалах існує тенденція: показують, припустимо, одні і ті самі синхрони, показують схожі сюжети, про владу говорять добре або ніяк, а про опозицію навпаки - погано або ніяк. На її думку це є своєрідним доказом того, що інформаційною політикою телеканалів керують з одного центру.

Журналіст Роман СКРИПІН відзначив, що в жодній країні журналісти не зустрічаються з керівником СБУ, щоб з`ясувати, чи існує свобода слова.

У відповідь В.ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав, що не побачив в цій зустрічі нічого незвичайного, відзначивши, що СБУ опікується питаннями забезпечення саме інформаційної безпеки.

Також представники ЗМІ під час зустрічі говорили про факти втручання урядовців у журналістську діяльність.

Крім того, вони просили главу СБУ поцікавитися, якими принципами керується та чи інша державна структура, обмежуючи акредитацію журналістів, або ухвалюючи рішення, представників яких ЗМІ запрошувати на зустрічі з високими посадовими особами, у першу чергу це стосується президентського і урядового пулів.

Коментуючи це висловлювання, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відзначив, що влада спільно з журналістами має виробляти прозорі правила акредитації.

Також представники ЗМІ повідомили, що багато урядовців дозволяють собі не відповідати на журналістські запити або відповідають відписками. В.ХОРОШКОВСЬКИЙ пообіцяв передати цю інформацію главі держави. При цьому він висловив упевненість, що кожному урядовцю буде доведено вимогу Президента уважно вивчити закон, який зобов`язує їх відповідати на запити преси. Крім того, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ висловив думку, що урядовці мають нести відповідальність за ігнорування закону.

Наприкінці зустрічі голова СБУ відзначив, що держава не може втручатися у редакційну політику комерційних каналів. Водночас він вважає, що влада спільно з журналістами може сприяти встановленню прозорих правил поведінки власника каналу і творчого колективу, а також навести лад у питаннях ліцензування, щоб ніхто не міг маніпулювати ліцензіями телеканалів.

Також він висловився за створення громадського телебачення.

На думку В.ХОРОШКОВСЬКОГО, всі ці заходи сприятимуть розв’язанню проблем, які виникають у відносинах між власниками ЗМІ і колективами.