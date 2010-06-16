Регіонал просить Януковича звільнити однопартійця-губернатора

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити Ярослава СУХОГО з посади голови Тернопільської облдержадміністрації, щоб він повернувся на роботу у Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ повідомив в інтерв’ю журналістам.

Після призначення у квітні головою Тернопільської облдержадміністрації Я.СУХИЙ написав заяву про складення депутатських повноважень.

«З моєї точки зору він більше користі може принести в парламенті», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

На уточнююче запитання журналістів, чи ефективно Я.СУХИЙ працює на посаді губернатора, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Це може оцінити інша структура, я не даю оцінки роботі губернаторів».

Голова фракції ПР повідомив, що говорив на цю тему із Я.СУХИМ, і він не проти того, щоб повернутися на роботу в парламент.

При цьому О.ЄФРЕМОВ зазначив, що у Комітеті Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту немає заяви Я.СУХОГО стосовно відкликання його попередньої заяви про дострокове припинення депутатських повноважень.

Спочатку О.ЄФРЕМОВ стверджував, що комітет не розглядав заяву Я.СУХОГО про дострокове припинення повноважень, але після того як журналісти зазначили, що заступник голови регламентного комітету Сергій САС (фракція БЮТ) стверджував, що цей документ розглянутий, і по ньому ухвалено рішення, О.ЄФРЕМОВ не виключив, що таке рішення могло бути.

У свою чергу голова регламентного комітету Володимир МАКЕЄНКО в інтерв’ю УНІАН сказав, що не бачив жодних документів щодо відкликання заяви Я.СУХОГО про дострокове припинення повноважень. «Він на сьогоднішній день є народним депутатом», - додав В.МАКЕЄНКО.

У кулуарах парламенту члени регламентного комітету стверджують, що Я.СУХИЙ справді хоче повернутися у ВР, оскільки нібито не справляється із виконанням обов’язків голови ОДА. При цьому депутати зазначають, що офіційно його заява ніде не зареєстрована.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив народного депутата від Партії регіонів Я.СУХОГО на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації.