Міжнародні експерти побачили у Януковича більше мінусів, ніж плюсів

Експерти вважають, що в діяльності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА більше мінусів, ніж плюсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом світової політики, що були представлені на прес-конференції заступником директора інституту Сергієм СОЛОДКИМ.

Головним здобутком зовнішньої політики експерти вважають те, В.ЯНУКОВИЧ все таки не ухвалив рішення про приєднання України до ОДКБ та Митного союзу і визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

Водночас експерти вважають, що В.ЯНУКОВИЧ, досягнувши зниження ціни на російський газ, вирішив короткострокові бюджетні проблеми, однак поставив під загрозу незалежність України, і це, на їхню думку, є головним прорахунком у зовнішній політиці глави держави.

Також серед прорахунків найчастіше експерти називали рішення про продовження строків перебування Чорноморського флоту РФ на території України; рішення про відмову від вступу до НАТО із відповідною фіксацією позаблокового статусу в національному законодавстві; незбалансованість зовнішньої політики; “надмірний крен” політики в російському напрямку; тиск на мас-медіа – ситуацію навколо каналу ТВі та “5-го каналу”.

Рішення щодо ЧФ РФ експерти називають таким, що не відповідає національним інтересам України як держави. Особливо вони звертають увагу на два моменти: відповідну угоду було підготовлено в тіньовий, непрозорий спосіб. Крім того, домовленості розраховані на дуже тривалий період - 25 років. Експерти зазначають, що у такий спосіб нинішня влада зв’язала зобов’язаннями наступні покоління українських політичних еліт, які не зможуть адекватно реагувати на безпекові виклики з огляду на прорахунки своїх попередників. Експерти також зазначили, що пролонгація перебування ЧФ РФ на території України буде дестабілізуючим чинником для української державності - зростатимуть ризики в Криму, ризик втягнення України в конфлікти між Росією і третіми сторонами.

Експерти також зауважили, що В.ЯНУКОВИЧУ не варто було вносити до Верховної Ради закон, яким передбачено позаблоковий статус України, оскільки зрозуміло, що Президент нічого не робитиме для інтеграції країни до Альянсу. Деякі експерти зазначали, що безоглядна ставка на Росію може призвести до “маріонеткової залежності України”. Водночас частина закордонних експертів вважає, що В.ЯНУКОВИЧУ слід виступити з чіткішими заявами про те, що шлях України в західному напрямку продовжиться.

Крім того, більшість експертів відзначили погіршення іміджу України у світі. Особливо гостро у світових експертних колах сприймають будь-які кроки нової влади, які загрожують демократичному розвитку держави.

Більшість опитаних експертів упевнені, що про реальні підтвердження пріоритетності європейської інтеграції для української влади говорити наразі передчасно. На переконання більшості експертів, як і у випадку з попередньою владою, йдеться виключно про “фасадну інтеграцію”, тобто інтеграцію, яка базується переважно на деклараціях. Одні експерти вважають, що подібна євроінтеграційна риторика потрібна партії Президента для того, аби відкрити шлях до фінансової допомоги Євросоюзу та МВФ. Інші експерти припускають, що розмови про європейську інтеграцію є лише засобом реалізації внутрішньополітичних цілей Партії регіонів та її лідера. Насамперед йдеться про те, що Партія регіонів не бажає і навряд чи може на нинішньому етапі піти проти очевидної підтримки більшістю громадян України курсу на інтеграцію до ЄС. Деякі експерти звернули увагу на те, що у питанні інтеграції до ЄС нова влада повторює помилки попередньої. Наприклад, коли відбуваються спроби підписати угоду про Асоціацію з ЄС не тоді, коли буде досягнуто компромісу з багатьох параметрів зони вільної торгівлі, а до конкретної дати - саміту Україна-ЄС.

Позиції експертів з приводу загроз суверенітету і територіальній цілісності України розділились, проте більшість з них вважає, що така загроза є, і не стільки щодо територіальної цілісності, як щодо збереження суверенітету держави та її можливості приймати незалежні рішення. Експерти, які в цьому питанні опинились у меншості, вважають, що тема загроз є перебільшеною з огляду на високий емоційний фон, притаманний для обговорення українсько-російських відносин. На їхню думку, В.ЯНУКОВИЧ наразі не вчинив дій, які б дійсно загрожували суверенітету і територіальній цілісності країни.

У дослідженні, зокрема, взяли участь Збігнев БЖЕЗІНСЬКІ (колишній радник з національної безпеки Президента США Джеммі КАРТЕРА, радник Центру стратегічних і міжнародних студій при університеті Джона Хопкінса), Стівен ПАЙФЕР (екс-посол США в Україні, старший науковий співробітник Інституту Брукінгза), Олександр РАР (Німецька рада з міжнародних відносин), Ханне СЕВЕРІНСЕН (співдоповідач з питань України Моніторингового комітету ПАРЄ 1995-2007 р), Джеймс ШЕРР(директор Програми Росії і Євразії британського Королівського інституту міжнародних відносин), Фін ДОМІНІК (Французький інститут міжнародних справ, науковий дослідник Центру Росії та СНД, Франція).