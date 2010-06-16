Янукович контролюватиме «випуск кінцевого продукту» своїх реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ особисто перевірятиме хід виконання Програми реформ в усіх областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Харківського регіонального комітету економічних реформ повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України, виконавчий секретар Комітету економічних реформ Ірина АКІМОВА.

За її словами, свої перевірки глава держави розпочне восени і проводитиме щомісяця на засіданнях Комітету з економічних реформ.

«Кожен місяць, починаючи з осені, Президент буде розглядати на засіданні Комітету з економічних реформ, як проходять реформи у тих чи інших областях, як іде підготовчий процес або випуск кінцевого продукту - нормативних актів, законодавчих документів. Такий же підхід буде використаний і для представників регіональних економічних комітетів», - сказала І.АКІМОВА.

Сьогодні у приміщенні Харківської облдержадміністрації відбулось відкрите засідання Харківського регіонального комітету економічних реформ, на якому І.АКІМОВА представила Програму економічних реформ, презентовану Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ 2 червня ц.р. В обговоренні програми взяли участь керівники Харківської області та члени регіонального комітету економічних реформ Харківщини та Полтавщини.