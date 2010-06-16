Кабмін Азарова звинуватили в плагіаті

Уряд Миколи АЗАРОВА займається плагіатом законопроектів, які свого часу готував і вносив до Верховної Ради уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це сьогодні на брифінгу заявив прем’єр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Склалася нова версія роботи Верховної Ради, коли всі законопроекти, особливо з економічних тем, які пропонуються нинішнім урядом, - це фактично законопроекти, які були відхилені Партією регіонів, коли вносилися попереднім урядом. 210 законодавчих актів, що були підготовлені як проекти законів урядом Ю.ТИМОШЕНКО, були відкликані. Натомість сьогодні, не змінюючи текст цих законів або змінюючи кілька речень або фраз, вони вносяться як закони, які розглядає Партія регіонів», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Крім того, С.СОБОЛЄВ наголосив, що влада системно порушує право опозиції формувати порядок денний засідання Верховної Ради по середах.

«Законопроект або не вноситься, або не голосується, хоча до цього був підтриманий комітетом, де є представники усіх політичних сил», - сказав він.