Янукович віддає Фірташу 20% бюджету України?

Відмова Президента Віктора ЯНУКОВИЧА подавати апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражного суду є безпрецедентною подією.

Про це сьогодні на брифінгу заявив прем’єр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Учора ми стали свідками безпрецедентної події, коли Президент держави Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ заявив, що вони не будуть звертатися з апеляцією на рішення Стокгольмського суду стосовно повернення 12 мільярдів кубометрів газу і попереднього рішення про відшкодування 200 мільйонів доларів на користь структур, де один із ключових засновників є пан ФІРТАШ...», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ зазначив, що Україна потрапила у замкнене коло, коли компанія, де є ключовий фінансист Партії регіонів, позбавляє бюджет України від 1,8 до 5,4 мільярдів доларів - в залежності від того, як пройдуть переговори з Дмитром ФІРТАШЕМ і російською стороною.

«Бюджет держави за такої позиції Кабінету міністрів, позиції нового керівництва НАК «Нафтогаз» і Президента України, який відмовився подавати апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу, вилучає із бюджету суму, еквівалентну 1/5 частині бюджету на цей рік», - сказав прем’єр опозиційного уряду.

На його думку, таке судове рішення і реакція на нього чинної влади є безпрецедентною, тому опозиція збирається найближчим часом зареєструвати постанову про створення Тимчасової слідчої комісії, щоб розслідувати, яким чином ухвалювались такі рішення, і яким чином українська сторона захищала інтереси держави у судовому процесі.