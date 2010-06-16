Донецький суд прийняв 23 апеляції на рішення щодо Бандери

Донецький апеляційний адміністративний суд прийняв до розгляду 23 апеляційні скарги на рішення Донецького окружного адміністративного суду про визнання незаконним указу Президента України про присвоєння лідеру організації українських націоналістів Степану Бандері звання Героя України.

Як повідомив адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ, який є позивачем у даній справі, він одержав повістку з Донецького апеляційного адміністративного суду про необхідність явки до суду на 10.00 21 червня. «На цей день суд призначив розгляд усіх 23-х прийнятих апеляцій», - уточнив адвокат.

За його словами, серед прийнятих апеляцій – скарги екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, народного депутата Анатолія МАТВІЄНКА, голови В «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, представника С.Бандери Романа ОРЕХОВА, а також низки громадян України з Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської та ін. областей України. Всі вони в своїх апеляційних скаргах наполягають на неправомірності рішення Донецького окружного адмінсуду про визнання незаконним указу Президента України про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

Зокрема, в апеляції В.ЮЩЕНКА наголошується, що «рішення про присвоєння С.Бандері звання Героя України було обгрунтованим з погляду історії, суспільної значущості постаті С.Бандери». «Без дослідження позиції суб`єкта владних повноважень – ЮЩЕНКО В.А. щодо підстав видання указу, рішення Донецького окружного адміністративного суду не може претендувати на об`єктивність», - наголошується в апеляції В.ЮЩЕНКА.

В апеляції А.МАТВІЄНКА, зокрема, вказується, що указ про присвоєння звання Героя України С.Бандері не «можна вважати правовим актом індивідуальної дії, оскільки він зачіпає інтереси широкого кола осіб». До цих осіб А.МАТВІЄНКО відносить екс-президента В.ЮЩЕНКА, нащадків С.Бандери, а також громадян, які вважають С.Бандеру національним героєм.

Аналогічні аргументи на захист указу про присвоєння С.Бандері звання Героя України наводять й інші подавці апеляційних скарг у даній справі.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2010 року Донецький окружний адміністративний суд почав розгляд позову адвоката В.ОЛЕНЦЕВИЧА про визнання незаконним і відміні указу Президента України В.ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання «Герой України».

«Указ Президента ЮЩЕНКА незаконний, оскільки, згідно із Законом України «Про державні нагороди України», звання Герой України присвоюється лише громадянам України, а Бандера ним ніколи не був», - заявив у суді позивач. Він також вважає, що В.ЮЩЕНКО разом з присвоєнням звання «Героя» не мав права нагороджувати С.Бандеру «Орденом Держави». «Цей орден присвоюється Герою України за видатні трудові досягнення, яких у С.Бандери ніколи не було», - сказав В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Суд оприлюднив зміст заперечень, направлених стороною Президента України, в яких йшлося, що вимоги позивача не обгрунтовані і, отже, не підлягають задоволенню.

На наступному засіданні 24 березня суд оголосив ухвалу про залучення Степана БАНДЕРИ, який є внуком Степана Бандери, до участі в розгляді позову про незаконність і відміну указу ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання «Герой України».

У постанові суду наголошується, що, враховуючи те, що 22 січня 2010 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповідно до свого указу від 20 січня 2010 року вручив орден Держави №227 і посвідчення до ордена внуку нагородженого, суд вважає за необхідне відповідно до вимог закону долучити до участі в розгляді справи як третьої особи внука С.Бандери, оскільки «його права, свободи і інтереси можуть торкатися рішення у даній справі».

31 березня голова правління Інституту національного державознавства Михайло РАТУШНИЙ повідомив УНІАН, що С.БАНДЕРА - онук лідера ОУН Степана Бандери - попросив перенести призначене на 2 квітня засідання Донецького окружного адміністративного суду з розгляду позову про незаконність і відміну указу колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Бандері звання Герой України.

За інформацією М.РАТУШНОГО, С.БАНДЕРА проживає в Канаді, і не може бути присутнім на судовому засіданні 2 квітня, тому направив відповідну телеграму суду, який визначив його як третю сторону в процесі.

М.РАТУШНИЙ також висловив думку, що суд квапиться розглянути цю справу, щоб виникли правові підстави для рішень ряду обласних рад щодо відміни указу ЮЩЕНКА, а також для того, щоб Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «зміг виконати обіцянку, і до параду Перемоги в Москві (9 травня) відмінити указ».

23 березня В.ЮЩЕНКО заявив, що В.ЯНУКОВИЧ не має компетенції відміняти видані його попередником укази про присвоєння звань Герой України Роману Шухевичу, Степану Бандері, а також інші нагородні рішення.

На засіданні суду 21 квітня позивач В.ОЛЕНЦЕВИЧ попросив суд змінити зміст свого позову, а саме: визнати указ В. ЮЩЕНКА щодо С.Бандери незаконним, але не зобов`язувати Президента України його відмінити. Колегія суддів задовольнила дане прохання. Водночас суд відмовив у клопотанні внукові С.БАНДЕРІ, який у своєму листі з Канади дав згоду на участь у судовому розгляді у справі, але просив суд перенести засідання на три місяці.

Суд також відмовив у праві участі в судовому розгляді як третіх осіб громадян України Ігоря ВОСКОБОЙНИКОВА, Володимира РЖАВСЬКОГО і Романа ОРЕХОВА, які просили визнати даний указ В.ЮЩЕНКА законним і не відміняти його.

Вислухавши аргументи сторін, суд виніс ухвалу про повне задоволення позову В.ОЛЕНЦЕВИЧА.