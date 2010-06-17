Янукович - підлеглим: заберіть цю фількіну грамоту собі в одне місце

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив найближчим часом підготувати програму розвитку депресивних регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на розширеному засіданні Сумського регіонального комітету з економічних реформ, В.ЯНУКОВИЧ доручив першому заступнику глави Адміністрації Президента Ірині АКИМОВІЙ, губернатору Сумщини Юрію ЧМИРЮ, іншим посадовцям та урядовцям у найкоротші терміни розробити механізм створення програм розвитку регіонів.

«Нам потрібно подивитись на такі депресивні регіони, як Сумщина, Чернігівщина, Херсонщина, Тернопільщина… Подивитись по-державницьки, по-людськи», - сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що кожен регіон повинен мати стратегію свого розвитку, визначити пріоритети, по яких потрібно працювати.

В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу присутніх, що сьогодні заробітна плата у депресивних регіонах на 30% нижча, ніж в середньому по Україні. Він наголосив на необхідності потрібно розробити таку програму, яка б дозволила вирішити цю проблему.

Серед іншого Президент підкреслив необхідність запровадження нових технологій з урахуванням специфіки регіонів тощо. Для цього В.ЯНУКОВИЧ попросив мобілізувати громадські активи регіонів. «Людей, як кажуть, у яких є масло в голові», - додав він.

Також він попросив долучити до цієї роботи Державне інвестиційне агентство, а також політичні сили “всіх кольорів”. Президент висловив думку, що, можливо, ті політичні сили, які сьогодні звикли жити за рахунок авантюр, знайдуть застосування у роботі над програмою.

Перед цим В.ЯНУКОВИЧ забракував підготовлені його підлеглими доручення, які мав підписати за результатами поїздки на Сумщину. «Заберіть цю фількіну грамоту собі в одне місце», - сказав Президент, підкресливши, що він чекає серйозних пропозицій, у тому числі й тих, які потім можна буде використати у програмі розвитку регіону