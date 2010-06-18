Чечетов бідкається, що нитки в НУ-НС згнили, а всі чистенькі

На виборах до місцевих рад зможуть балотуватися лише кандидати від партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Він наголосив, що підготовлений законопроект про внесення змін до закону про проведення місцевих виборів, яким передбачена заборона на участь у виборах блоків партій.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, депутати до місцевих рад обиратимуться за змішаною системою, і висувати їх зможуть лише партії. Він наголосив, що якщо партія бере участь у виборах, то несе відповідальність за свої дії.

М.ЧЕЧЕТОВ відзначив, що, зокрема в блоці «Наша Україна - Народна самооборона» об`єднано 9 політичних партій. За його словами, була «зшита ковдра з дев`яти шматків, і щойно до парламенту потрапили, нитки погнили, а шматки поплили в різні боки: один - під БЮТ поплив, інший ще кудись».

«А зараз хто відповідатиме? Нема кому, всі чистенькі. ЛУЦЕНКО в одній стороні, КИРИЛЕНКО – в іншій, МАТВІЄНКО в третій», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Він наголосив, що до кінця цієї сесії закон про вибори до місцевих органів влади буде прийнятий. (Шоста сесія повинна закритися 9 липня, але ця дата може бути змінена – УНІАН).

Також він наголосив, що наступного пленарного тижня парламент ухвалить рішення про призначення дати виборів до місцевих ради на 31 жовтня 2010 року. Депутат відзначив, що для вирішення цього питання є необхідна кількість голосів.