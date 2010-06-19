Королевська: Петербурзький форум показав, що ми на правильному шляху

За наявності необхідної політичної волі Україна вже до осені може одержати закони, що закладають фундамент економіки 21-го століття в країні. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

«Як показав Петербурзький форум, ми - на правильному шляху. Необхідно максимально швидко діяти», - зазначила вона. За її словами, необхідний пакет законопроектів для модернізації економіки вже напрацьовано в профільному парламентському комітеті й найближчим часом буде представлено на обговорення громадськості.

«Експерти відзначають, що світова економіка перебуває на початку виходу з кризи. І відкривається «вікно» для прискореного розвитку. За умови правильно розставлених пріоритетів в Україні вже сьогодні можна почати будівництво економіки 21-го століття. Часу мало: якщо негайно не почати діяти, можна упустити наданий шанс», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, найближчими роками на лідерські позиції вийдуть країни, які зможуть здійснити структурні економічні реформи, що відповідають сучасним реаліям. «Серед пріоритетних напрямів, розвитку яких необхідно приділити першочергову увагу, учасники форуму називають модернізацію економіки, інноваційні та інфраструктурні проекти», – заявила голова комітету ВР.