Костенко розкритикував ідею опозиції

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО виступає за мораторій на спроби ухвалити нову редакцію Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це він заявив під час виступу на круглому столі "Конституційний процес в Україні: діалог влади та суспільства".

На переконання Ю.КОСТЕНКА, "постійне розхитування конституційного човна провокує в Україні політичну кризу, оскільки нестабільність Основного закону трансформується у нестабільність політичну, а відтак, і соціальні втрати".

Ю.КОСТЕНКО вважає, що "ухвалення нового тексту Конституції - це загроза українській державності, бо за нинішнього розкладу політичних сил у парламенті неминуче призведе до знищення національної основи держави". "Спроба за таких політичних обставин ухвалити новий текст Конституції фактично означає конституційний переворот, тому що нова Конституція буде не Конституцією українського народу, а Конституцією народів України, з якої буде вилучено все, що стосується національної основи Української держави", - переконаний лідер УНП.

Ю.КОСТЕНКО вважає, що нині слід "зосередитися на розробці конституційних законів, які мають дати чітку відповідь щодо балансу і відповідальності гілок влади".

"Україні потрібна не конституційна, а політична реформа, базована на діючій Конституції, мета якої – перехід українського суспільства від тоталітарної системи до демократії. Якби в 1996 році були ухвалені 10-15 конституційних законів - починаючи від закону про Кабінет міністрів, про Президента, про виконавчу владу на місцях, про прокуратуру, про судоустрій, про опозицію і багато інших, тоді не приходило б навіть у голову змінювати Конституцію у 2004 році", - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Він також наголосив, що "без судової реформи навіть ідеальна Конституція чи ідеальний закон будуть мертвими".