У Регіонах заявляють, що нові школи ніхто не будуватиме

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України, народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ називає необґрунтованою критику лідера партії “За Україну!” В’ячеслава КИРИЛЕНКА щодо наміру Міністерства освіти та науки разом з коаліцією запровадити обов’язкову дошкільну освіту.

Як повідомляє сайт Партії регіонів, М.ЛУЦЬКИЙ наголосив, що головними аргументами “проти” такої освіти називають відсутність достатньої кількості дитячих дошкільних закладів і достатньої кількості коштів для бюджетного забезпечення одного місця у дитсадку. При цьому народний депутат зауважив, що “здивований такою реакцією КИРИЛЕНКА, оскільки не може згадати жодної успішної реформи у сфері освіти, поки той перебував на посаді віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань”.

“Щоб говорити про нестачу коштів на запровадження дошкільної освіти, необхідно, аби спочатку аби ініціатори запровадження 12-річного навчання, серед яких і В’ячеслав КИРИЛЕНКО, дали відповідь на запитання, а де в такому випадку брати додаткові кошти на додаткові роки навчання”, - сказав він.

М.ЛУЦЬКИЙ додав, що запровадження 12-річної системи навчання призведе до того, що школярі навчатимуться у дві зміни через брак приміщень. “А нові школи ніхто не будуватиме, так само як ніхто і не добудовуватиме додаткові поверхи у школах”, - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

Крім того, додав перший заступник голови Комітету ВР з питань освіти та науки, необхідно буде ввести додаткові 17 тисяч ставок для вчителів та виділити додаткові 6 млрд. грн. з державного бюджету.

“Отож, горе-реформатори в особі В’ячеслава КИРИЛЕНКА замість необґрунтованої та поспішної критики краще б детально вивчили всі пропозиції провладної команди і зробили висновки, що насправді буде прийнятніше для України”, - сказав депутат.

Що стосується ідеї запровадження дошкільного навчання, то, за словами М.ЛУЦЬКОГО, тут немає жодної проблеми. Він наголосив, що таке дошкільне навчання можна проводити не тільки на базі дитячих садочків, але і на базі шкіл, які у визначений час можуть надавати приміщення для проведення занять.

“Я не розумію, навколо чого виникає ця критика, адже практика так званої “нульовки” існує і сьогодні, але до цього це не було визначено на законодавчому рівні”, - сказав народний депутат.

М.ЛУЦЬКИЙ закликав опозиціонерів більш ретельно вивчати усі законодавчі документи перед тим, як критикувати владу. “Громадськість уже показала, чиї ініціативи сприймаються, а чиї ні. Адже саме дилетантський виступ В’ячеслава КИРИЛЕНКА на парламентських слуханнях щодо реформування освіти викликав шквал негативних емоцій в освітянської спільноти. Замість того, аби вдаватися до чергової профанації, варто вже перейти до більшого конструктуиву та предметної дискусії”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії “За Україну!”, народний депутат В.КИРИЛЕНКО заявив, що його політична сила виступає проти запровадження обов’язкової дошкільної освіти. У його заяві зазначається, що партія «За Україну!» обурена спробами “протягнути” законопроект № 6518, внесений депутатами від коаліції, щодо 11-річної середньої освіти.

При цьому, йдеться у заяві, проектом передбачається запровадження примусової дошкільної освіти. “ТАБАЧНИК і депутати, які підписали цей законопроект, пропонують з 5 років примусити батьків здавати дітей у дитсадок”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО. За його словами, залежно від рівня бюджетного забезпечення одного місця в дитсадку, йдеться про додаткові видатки від 1 до 2 мільярдів гривень щорічно.

14 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про запровадження 11-річного терміну навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Авторами документа є народні депутати від КПУ Адам МАРТИНЮК та Катерина САМОЙЛИК, від Партії регіонів М.ЛУЦЬКИЙ та від Блоку Литвина – Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ. На їхню думку, “для поліпшення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї необхідно зупинитися на 11-річному терміні здобуття повної загальної середньої освіти, зберігши кращі ідеї 12-річної школи (профільне навчання, можливість отримання професії тощо)”. Одночасно, вважають автори законопроекту, потрібно запровадити обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.