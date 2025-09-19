Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні у наступному році складає понад 2 трильйони грн.

Непокрита потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить 18,1 млрд дол. (827,17 млрд грн за курсом долара, закладеним у проєкті Держбюджету-2026 на рівні 45,7 грн/дол). Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Зазначається, що загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році становитиме 2, 079 трлн грн.

За його словами, ця сума вже закладена у проєкті державного бюджету та складається з двох основних частин: дефіциту бюджету і потреб у виплаті зовнішніх боргових зобов’язань.

"У нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу. Більша частина вже забезпечена завдяки програмі Ukraine Facility та кредиту під заморожені російські активи. Водночас залишається непокрита потреба, яку ми комунікуємо з міжнародними партнерами", - сказав Марченко.

Він нагадав, що під час останньої місії МВФ уряд поставив питання про необхідність нової програми. Загальна потреба коштів для фінансування чотирирічної програми може скласти 150–170 млрд дол.

Міністр фінансів Сергій Марченко також заявив 19 вересня у парламенті, що, ймовірно, до кінця року виникне необхідність ще раз змінювати державний бюджет на 2025 рік, збільшуючи видатки на сектор безпеки і оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що у разі продовження війни на 2026 рік треба знайти додаткові 60 млрд дол.

