Згідно з проєктом державного бюджету на наступний рік, показник має зрости на 289 гривень.

Уряд не виключає можливість підвищення прожиткового мінімуму в Україні до більш реалістичного показника, проте це стане можливим лише у разі, якщо він буде відв'язаний від розрахунків інших видів соціальної допомоги. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Це цифра, яка визначає базу для того, щоб були розраховані всі інші виплати, в тому числі соціальні. Прожитковий мінімум буде переглянутий і буде відів’язаний від інших невластивих доплат і інших виплат, для того щоб його осучаснити і зробити його достатнім і зрозумілим мірилом. Ми працюємо на те, щоб постійно збільшувати прожитковий мінімум", – повідомив Марченко.

Згідно з проєктом держбюджету, у 2026 році загальний прожитковий мінімум на одну особу в Україні становитиме 3209 гривень. У порівнянні з показниками 2024 і 2025 років він зросте на 289 гривень. Проте додаткове його підвищення наразі неможливе, оскільки це спричинить непомірний тиск на видатки.

Як пояснив міністр соціальної політики Денис Улютін, зараз прожитковий мінімум прив'язаний до великої кількості невластивих для нього виплат. І для того, щоб підвищення цього показника стало можливим, необхідні певні законодавчі зміни.

"Наразі в Верховній Раді розглядається проект закону, який дасть можливість нам прожитковий мінімум встановлювати на рівні фактичному. Наразі прожитковий мінімум прив'язаний до великої кількості невластивих для нього виплат. Як тільки ми зможемо відв’язати, ми зможемо чітко встановлювати прожитковий мінімум. До цього ми це зробити не можемо, оскільки це має високий тиск на бюджети інших соціальних фондів і будь-які інші бюджети", – каже міністр.

Нагадаємо, над тим, щоб відв’язати прожитковий мінімум від невластивих йому виплат урядовці розповідали представникам ЗМІ ще два роки тому. Згідно з розрахунками Мінсоцполітики, розмір фактичного прожиткового мінімуму на одну особу станом на червень цього року складає щонайменше 8422 гривні на місяць, повідомляли у Профспілці працівників освіти і науки України.

В проекті держбюджету на наступний рік державні видатки передбачені на рівні 4,8 трлн гривень (це на 415 млрд гривень більше в порівнянні з діючим бюджетом). Доходи мають становити 2,8 трлн грн (зростання на 446,8 млрд грн).

При цьому за офіційними даними бюджету, загальний держборг України має вперше перевищити позначку в 100% ВВП. Згідно документу, він складе 10 472 млрд грн, або 101,6% від валового внутрішнього продукту. Бюджет на 2025 рік передбачав держборг на рівні 8 210 млрд грн, або 97% від ВВП.

