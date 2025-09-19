Він уже доступний у деяких країнах Європи за стартовою ціною 199 євро

Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A17 4G. Він уже доступний у деяких країнах Європи за стартовою ціною 199 євро (~9700 грн) за версію з 6+128 ГБ пам'яті, що на 30 євро дешевше за 5G-версію, яка вийшла наприкінці серпня.

Обидва смартфони практично ідентичні. Ключова відмінність полягає в процесорі: в 4G-версії встановлений Helio G99 замість Exynos 1330. Екран залишився тим самим – це 6,7-дюймовий Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 90 Гц і склом Corning Gorilla Glass Victus+.

Ззаду знаходяться три камери: основна 50-мегапіксельна з OIS, 5-Мп ширік та 2-Мп макро. Фронтальна – на 13 Мп. Корпус пристрою завтовшки всього 7,5 мм захищений від пилу і води за стандартом IP54. Акумулятор ємністю 5 000 мАг підтримує зарядку потужністю 25 Вт.

Пристрій також отримав накопичувач ємністю 128 ГБ, який можна доповнити карткою пам'яті microSD до 2 ТБ. З опцій зв'язку є 4G LTE, GPS, Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC і порт USB Type-C. Сканер відбитків винесено на правий бік,

Galaxy A17 4G, як і інші смартфони Samsung, може похвалитися тривалою підтримкою ПЗ. Виробник обіцяє випускати оновлення Android протягом шести років. З коробки новинка працює на Android 15 (One UI 7.0) з ШІ-функціями на кшталт Circle to Search.

Раніше цього місяця Samsung випустила свій найдешевший планшет 2025 року. Його відмітними особливостями стали дисплей 90 Гц і поліпшена камера для селфі.

Тим часом у Xiaomi вийшов новий бюджетний смартфон дешевше 5000 грн. У нього 50-мегапіксельна камера з ШІ, великий акумулятор ємністю 6000 мАг і 120 Гц дисплей.

