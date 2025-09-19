Тягаць "Вітязь" підвозив зброю та живу силу противника.

Українські спецпризначенці пробрались на Тендрівську косу, яка тимчасово окупована армією РФ, та знищили там багатоцільовий тягач "Вітязь", який підвозив зброю та живу силу. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Успішний рейд на Тендрівську косу ― бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову нічну висадку та встановили на косі мінні загородження", - розповіли розвідники.

В результаті, у пастку спецпризначенців воєнної розвідки потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "Вітязь", який росіяни використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції. Таким чином, гусеничного "Вітязя" знищено.

Що таке ДТ-30 "Вітязь"

Виробник позиціонує ДТ-30 "Вітязь" як дволанковий всюдихід на гусеничному ходу, призначений для транспортування в складних кліматичних умовах Крайньої Півночі, Сибіру, ​​Далекого Сходу, Арктики та Антарктики на ґрунтах з низькою несучою здатністю (болото, снігова цілина, бездоріжжя, перетин) 50°З до плюс 40°C. Для плаваючих моделей у назві додається літера П. Пізніші модифікації плаваючих дволанкових гусеничних транспортерів високої прохідності та великої вантажопідйомності ДТ-30П і ДТ-30ПМ, літера М - модернізований.

Дволанкові всюдиходи на гусеничному ходу ДТ-10П і ДТ-30П широко використовуються російськими військами, дислокованими в складних екологічних регіонах, на островах, зокрема для транспортування армійських підрозділів, боєприпасів, обладнання тощо. Через низький тиск на ґрунт цей транспортний засіб теоретично вразливий від певних типів протитанкових мін. Водночас всюдиходи незамінні як евакуаційні засоби, оскільки мають високий коефіцієнт тяги і можуть під'їхати до застряглого або пошкодженого автомобіля з будь-якого боку в поганих дорожніх умовах.

Що треба знати про Тендрівську косу

Тендрівська коса (Тендра) - довгий вузький острів-коса у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області. У західній частині переходить в косу Білі Кучугури. Адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області. Від узбережжя відокремлена Тендрівською затокою та вузькою протокою. Довжина - близько 65 км, ширина - до 1,8 км, площа - 1 289 га. Захоплена РФ з 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно на території тимчасово окупованого Криму українські спецпризначенці відпрацювали по цінних об’єктах російської ППО - уражено радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Підльот" та радіолокаційний модуль метрового діапазону зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М". Зокрема, модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "Небо-М" уражено прямо під час руху, коли окупанти покидали позицію бойового чергування.

