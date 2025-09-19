Зеленський про нову атаку на Україну: Увесь світ закликає до миру, але Росія не чує

Треба активніше реалізовувати все, що посилює Україну, зокрема масштабні угоди щодо дронів та зброї, які Україна запропонувала США, закликає президент.

Росія не чує закликів до миру, а отже треба більш рішучі дії, наголошує президент України Володимир Зеленський та закликає до інтенсифікації масштабних угод щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала США,

Про це йдеться у реакції Зеленського у його Telegram-каналі на нову атаку російських дронів на Україну, що була сьогодні вночі.

"Ще з вечора вчорашнього дня тривала атака російських безпілотників на Україну – майже 90 ударних дронів. Нашим воїнам більшість вдалося знешкодити. Дякую за захист неба. Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства", - зазначив президент.

Він наголосив, що у Павлограді на Дніпровщині є двоє поранених людей, у Києві з ночі триває ліквідація наслідків російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту.

"Знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру. Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію", - написав Зеленський.

І водночас він висловив подяку всім, хто допомагає Україні.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів про угоди, які пропонує главі Білого дому Дональду Трампу.

За словами Зеленського, новопризначеному послом України у США Ольгі Стефанішиній поставлено завдання, щоб домовленості, яких раніше було досягнуто у Вашингтоні з Президентом Трампом, передусім в оборонній сфері, були реалізовані.

"Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України. На столі — дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах", — зазначив тоді глава держави.

