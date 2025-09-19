Так, зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях.

Після нічної ворожої атаки у Шевченківському районі Києва виявлено нерозірваний ворожий дрон. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

"В Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон. На місці працюють фахівці", - зауважив він.

Також, за його словами, зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу.

Відео дня

"Наразі зʼясовуємо характер можливих пошкоджень по місту загалом", - додав він.

Атака РФ на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Києві через нічний обстріл можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера.

Зокрема, сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

У КМДА зазначили, що якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв.

Водночас, варто зазначити, що у ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.

Внаслідок удару було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, а також місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

Вас також можуть зацікавити новини: