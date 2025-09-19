'ПриватБанк' знизив ціну євро: актуальний курс валют на 19 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 49,01 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 19 вересня, зріс на 3 копійки і складає 41,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 19 вересня, подешевшав на 25 копійок – до 49,01 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 19 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

За даними регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,78 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Долар США 18 вересня пішов угору після падіння до мінімуму за 3,5 року після рішення Федеральної резервної системи щодо подальшого зниження процентних ставок.. Водночас євро подешевшав на 0,2% до 1,1791 долара після того, як напередодні досяг максимального з червня 2021 року рівня в 1,19185 долара.

Вас також можуть зацікавити новини: