У британській розвідці відповіли, чи має бажання РФ зупиняти війну в Україні.

Очільник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що не бачить "жодних доказів" того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у мирних перемовинах, які не передбачають капітуляції України. Про це він сказав під час своєї промови у Стамбулі, цитує Reuters.

За його словами, президент РФ "взявся за надто складне завдання" і недооцінив українців у цій війні.

Також Мур заявив у Стамбулі, що британська розвідка MI6 запускає новий портал у даркнеті для вербування шпигунів з РФ. Згодом агентство оприлюднить інструкції на своєму офіційному YouTube-каналі, щоб допомогти новобранцям передавати інформацію про ворожі розвідувальні дії або тероризм.

Відео дня

Мирні переговори щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер відповів, коли з Кремлем почнуться мирні перемовини. За його словами, мир з Росією можливий, але шлях до нього буде довгим і важким.

"Я б не сказав, що переговори зайшли в глухий кут. Я б сказав, що переговори насправді ще не почалися. І ми сподіваємося, що в якийсь момент вони почнуться", - наголосив Ішингер.

Водночас представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов пояснив, чому Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні. Він вважає, що офіційні представники РФ роблять усе можливе для зриву мирних перемовин, аби потім звинуватити у цьому Україну.

"Держава-агресор і її представники намагаються "петляти", як то кажуть. Тобто часто видавати або бажане за дійсне, або імітувати бажання переговорів, або перекидати всю відповідальність на Україну, мовляв, ну дивіться, які недоговороздатні", - підкреслив Юсов.

Вас також можуть зацікавити новини: