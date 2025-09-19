Фахівці працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.

У Києві через нічний обстріл можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

"У зв'язку нічною ворожою атакою у ніч проти 19 вересня сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює", - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв.

Відео дня

Зазначається, що фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.

Україна протидіє ударам російських дронів

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна незабаром досягне потужності застосування щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак. За його словами, рівень, який вже демонструє Росія - це 800 дронів за добу. Саме тому Україні потрібно мати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.

Шмигаль запевнив, що виробництво дронів не є проблемою. За його словами, складність полягає у наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, які використовують штучний інтелект для наведення.

Вас також можуть зацікавити новини: